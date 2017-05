Ostia, Comitato Basta Commissariamento: "Aspettiamo la data delle elezioni"

Il X Municipio vuole tornare al voto. Dopo le dichiarazioni della sindaca Virginia Raggi che ha annunciato Ostia e il suo territorio andranno al voto ad ottobre 2017, il comitato 'Basta commissariamento', promotore del corteo del 21 gennaio, sposa le affermazioni di Raggi.

"Siamo convinti che le dichiarazioni della Sindaca confermino indirettamente che il passaggio con il Ministro degli Interni Marco Minniti e con gli organi competenti sia stato fatto, come richiesto nel dispositivo della mozione sopra citata, e che quindi siano una smentita alle voci di eventuali ulteriori proroghe del commissariamento sotto varie forme o vesti (ma non più per mafia perché per legge non può durare più di 24 mesi)", fanno sapere in una nota.

"Aspettiamo quindi le conferme ufficiali da parte del Ministro Marco Minniti e quanto prima possibile, a termini di legge, la data della convocazione dei comizi elettorali. - sottolinea il comitato - In particolare un passaggio del discorso della Sindaca ci accomuna e questo Comitato lo grida ad alta voce dal primo momento, facendone una delle motivazioni principali all'opposizione alla proroga del commissariamento: " ....la criminalità c'è, il modo per sconfiggerla è una presenza forte e quotidiana delle Istituzioni .... ". Ecco, noi auspichiamo questo passaggio vitale e sosterremo con forza la rinascita delle Istituzioni del nostro municipio appellandoci anche alla responsabilità dei cittadini nel verificare trasversalmente, l'onestà e la capacità di chi verrà indicato a rappresentarlo".