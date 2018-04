Ostia: 60mila euro per gli eventi sul mare, pochi soldi sarà l'estate delle "idee"

Pochi soldi ma tante idee. Basterà? Ostia si prepara ad una estate low cost. Una stagione che sarà un anno zero, senza iniziative di lusso ma con tanti eventi per cercare di animare il territorio in attesa dell'ordinanza balneare che ancora manca. Il X Municipio, a tal proposito, ha così lanciato il bando 'Estate 2018 – Un mare di Idee: Ostiadamare', ossia la serie di iniziative approntate per il periodo giugno-settembre.

Ecco come sarà l'estate ad Ostia

Come raccontiamo da settimane, il piano del Movimento 5 Stelle è chiaro. un progetto a lungo termine iniziato con l'abbattimento dei chioschi abusivi e che si concluderà con l'abbattimento del Lungomuro come sottolineato più volte anche dalla sindaca Virginia Raggi. Almeno queste sono le intenzioni.

Paolo Ferrara, capogruppo del M5S in Campidoglio, a RomaToday aveva già spiegato cosa accadrà in questa estate: "Butteremo giù i chioschi abusivi e accenderemo la luce sul lungomare di notte. Cittadini e turisti potranno dunque andare al mare e usufruire di arenili illuminati, sicuri e puliti senza limiti di orario. Ci saranno anche piccole isole pedonali ed una parziale pedonalizzazione fronte mare". Inoltre presenti anche due aree ad hoc: 'Sport in spiaggia dopo il tramonto' e 'La spiaggia a tutte le ore'. Rugby, beach volley, basket, surf e non solo animeranno Ostia. Il tutto in spiagge libere, senza chioschi e senza un posto dove prendere in affitto lettini ed ombrelloni.

X Municipio: ecco il bando 'Un mare di Idee'

A supportare le iniziative 'calate' dal Campidoglio, come l'Ostia International Food Truck (dall'11 al 13 maggio) anche il X Munipicio che ha lanciato il bando per l'estate. Otto i lotti da assegnare: serate di musica classica a Ostia Antica, eventi al chiostro e nel giardino del Governatorato, spettacoli sul lungomare, manifestazioni sportive e ludico ricreative negli arenili, le letture poetiche al Parco Pasolini, la musica con band giovanili all'arena del Porto Turistico di Roma, gli spettacoli di danza a piazzale dei Ravennati e le rassegne musicali a piazza Tor San Michele e/o sulla scalinata di Regina Pacis.

Il tutto per una spesa complessiva in bilancio che ammonta a circa 60mila euro. Soldi pochi? Forse. Ma il Municipio con il nome "un mare di idee" spera quanto meno nell'inventiva di chi parteciperà per animare l'estate. In dirittura d'arrivo anche l'evento previsto per la serata del 15 agosto 'Acqua, luci e suoni' i cui dettagli saranno resi noti in seguito.

Macerie in spiaggia: si lavora per abbattere i chioschi

Tuttavia i problemi ci sono e come. Nel tratto del lido di Ponente i chioschi che si vedono sono solo i resti di quelli che saranno demoliti. Da piazzale dei Ravennati al Porto, oltre 2,5 chilometri di arenile, c'è solo il Bahia che resiste. Gli otto chioschi storici di Ostia pian piano stanno per essere spazzati via.

Le macerie, invece, in alcuni tratti di arenili ancora ci sono. Così come impazza la sporcizia. "Dovevano rilanciare il mare di Roma invece sono riusciti a ridurre le spiagge di Ostia un degrado a cielo aperto", ha sottolineato Monica Picca capogruppo di Fratelli d'Italia nel X Municipio: "Nelle spiagge ancora si vedono rifiuti, strutture in piedi ancora pericolanti e aiuole ai lati della pista ciclabile secche".