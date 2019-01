Ostia, un centinaio di persone per il bagno di Capodanno

Il count down dell'organizzatore Luciano Vietri, il mare freddo, il gelo mitigato appena dal tepore del sole che baciava Ostia e soprattutto il coraggio e la follia di un centinaio di romani. Questi gli ingredienti che hanno caratterizzato il tradizionale appuntamento di Ostia per il primo dell'anno. Il bagno di Capodanno per festeggiare in compagnia e all'insegna dei buoni propositi il 2019. Una tradizione ormai che quest'anno ha avuto un nuovo punto di ritrovo, "Peppino a Mare Beach", che ha messo a disposizione servizi igienici, ripostigli e docce.

L’iniziativa si lega alla "Corsa degli Avanzi" e alla Fondazione ANT (Assistenza Nazionale Tumori). La raccolta degli “avanzi” delle festività infatti verrà donata alla onlus. Insomma il motto è sempre lo stesso “Tutti per uno, uno per tutti”.