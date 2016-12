Ostia, il 2017 si festeggia con il 'Bagno di Capodanno' a La Spiaggetta

Ostia si prepara a festeggiare il 2017 con il 'Bagno di Capodanno'. A La Spiaggetta, sul lungomare Caio Duilio ad Ostia, si rinnova l'appuntamento fisso alle 11 del mattino del primo del nuovo anno per chi vuole cominciare in modo diverso il nuovo anno con i migliori propositi.



"Ovviamente in costume slip, non in muta, e con qualsiasi condizione atmosferica" ci tengono a precisare gli organizzatori. Ai partecipanti, gratuitamente, saranno consegnate cuffie ricordo dell'evento e il tutto sarà in diretta sulla pagina Facebook cliccabile qui.



Al termine del tuffo è previsto un buffet. A dare supporto medico ci saranno i volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato del X Municipio di Roma. "Un ringraziamento speciale per la loro presenza in un giorno cosi particolare. Vogliamo arrivare a 200 partecipanti dicono gli organizzatori.