"I bagni chimici sulle spiagge di Ostia costeranno 200mila euro"

"Fa impressione vedere che per sette bagni chimici spenderemo più di 200mila euro". Lo denuncia, carte alla mano, il consigliere autonomista delle liste civiche 'Ora' e 'Sogno comune', Andrea Bozzi che è riuscito ad ottenere i documenti relativi ai costi ed alle procedure per i wc nelle spiagge libere del X Municipio.

"L'elenco di bandi e affidamenti che ho finalmente ottenuto, dopo giorni e giorni di richieste e di muri di gomma del Municipio a Cinquestelle, ci spiega pure che le gare per vagliatura spiagge e bagnini di salvataggio, a Castelporziano e nelle spiagge di Ostia, si chiuderanno il 29 maggio. Questo è il frutto di una grande incapacità del Municipio, che a sua svolta scarica la colpa sui fondi in ritardo del Campidoglio. In ogni modo un gigantesco fallimento, nei tempi e nei costi totali assai elevati, di chi non ha mai voluto condividere un percorso che oggi si rivela fallimentare", continua Bozzi.

Nella lettura del documento di apprende che per il posizionamento, il noleggio e la manutenzione di sette postazioni di bagni chimici si spenderanno 202mila euro: l'appalto è con procedura MEPA (trattativa diretta con modalità di negoziazione semplificata). I bagni, come specificato più volte dalla presidente Giuliana Di Pillo, saranno sulla spiaggia e non sulla passeggiata del lungomare, quindi non si assisterà più al tanto criticato 'Lungobagno' dell'estate 2017.

"La cosa assurda - conclude Bozzi in una nota - è che hanno abbattuto i chioschi sulle spiagge attrezzate, quando all'articolo 28 delle linee guida dello steso Pua, che in Municipio non ci hanno fatto mai discutere, prevedono che li ricostruiranno. Una roba che grida vendetta per le tasche di noi tutti. Ora aspettiamo fiduciosi bagni chimici, isole ecologiche, passerelle per disabili e bagnini, sperandi che arrivino per metà giugno o forse, chissà, per la prossima estate".