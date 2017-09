Elezioni Ostia, il Pd si compatta con l'usato sicuro: ecco il candidato anti Di Pillo

Il Partito Democratico candiderà Athos De Luca per le elezioni nel X Municipio. E' quanto trapela dal Nazaremo che, però, al momento ancora non ha dato nessuna comunicazione ufficiale. I Dem, quindi, dovrebbero puntare sull'usato sicuro per le elezioni del 5 novembre.

L'ex senatore, 70 anni, avrebbe trovato il via libera di tutte le anime del partito, ma bisognerà attendere ancora qualche ora prima che venga ufficializzata. Già consigliere nell'era di Ignazio Marino sindaco, De Luca si è impegnato più volte per il rilancio del litorale e ha più volte chiesto l'abbattimento del cosiddetto Lungomuro, il linea con il suo passato da esponente dei Verdi.

In passato è stato assessore all'Ambiente della provincia di Roma nonché vicepresidente della commissione ambiente in Campidoglio durante il mandato di Gianni Alemanno. Il Pd, quindi, dopo non aver trovato l'accordo con la lista civica di Don Franco De Donno e deciso di non appoggiare la proposta civica dei cittadini che pensano ad Ostia Comune, pesca una carta già presente nel mazzo da anni.

Eventualità, però, smentite duramente da Flavio De Santis, segretario Partito Democratico del X Municipio, che accusa la stampa di "ricostruzioni fantasiose su presunte alleanze ed incontri interlocutori che vedrebbero impegnato il Partito Democratico".

De Santis parla di "una campagna di disinformazione mirata", "una confusione creata ad arte al solo scopo di screditare il PD", alla guida del parlamentino di Ostia prima dell'arresto di Andrea Tassone a "vantaggio delle altre forze politiche impegnate nella corsa elettorale".

"Un'operazione strumentale di questo genere certamente non giova ai cittadini del X Municipio che, invece, meritano di ricevere notizie accurate e veritiere", ha detto il segretario dei Dem nel litorale che ha poi sottolineato come il Partito Democratico "parteciperà alle prossime elezioni amministrative e lo farà con il proprio simbolo".

In attesa delle "notizie accurate e veritiere", gli elettori del Pd prendono nota dell'indiscrezione che sa quasi di certezza: sarà Athos De Luca il candidato mini-sindaco ad Ostia. La sfida sarà con con la candidata grillina, Giuliana De Pillo, che ieri ha accompagnato la sindaca Virginia Raggi alla convention di Rimini, e il centrodestra, con Monica Picca di Fratelli d'Italia in pole rispetto la forzista Mariacristina Masi. Più staccati Don Franco De Donno e CasaPound con Luca Marsella.