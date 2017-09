Ostia, riapre il nido di via del Sagittario: Raggi al taglio del nastro

Il nuovo asilo nido di via del Sagittario di Ostia è stato riaperto questa mattina dopo anni di abbandono. A inaugurarlo la sindaca Virginia Raggi. "Lavori di ristrutturazione portati a termine a tempo di record, volevamo che fosse a disposizione per l'apertura dell'anno scolastico. I cittadini aspettavano con ansia la riapertura di questo nido e la nostra amministrazione ha l'obiettivo di restituire normalità a un territorio che ne ha bisogno" ha commentato. "Abbiamo così evitato un ennesimo spreco di denaro pubblico. Questa struttura era stata abbandonata a sè stessa per anni. Noi siamo riusciti a prenderla in carico e a trovare le risorse per finanziare e avviare i lavori, inaugurandola come previsto entro il primo settembre ed evitando quindi che rimanesse chiusa un altro anno, esposta al rischio di degrado o, peggio, di occupazione".

"Una struttura bella, curata e a norma potrà invece ospitare da subito gli alunni dell'asilo nido Cavalluccio Marino di via Borsari, che a sua volta ha bisogno di interventi di ristrutturazione, accogliendo 20 bambini in più - ha aggiunto Raggi - ringrazio tutto il gruppo che si è prodigato per aprire questo nido rapidamente: la presidente della commissione scuola Teresa Maria Zotta Consigliera Capitolina Movimento 5 Stelle Roma, la ex delegata al X Municipio Giuliana Di Pillo, il Prefetto Domenico Vulpiani, l'assessora alla Scuola Laura Baldassarre, i dirigenti, i funzionari, gli operai, il gruppo di educatori e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento del risultato".

"Proprio oggi -ha concluso- riparte l'attività degli asili nido capitolini. In questi mesi abbiamo lavorato per assicurare ai romani un'offerta educativa sempre più efficiente e di qualità, anticipando le iscrizioni rispetto agli anni scorsi in modo da garantire maggiore programmazione alle famiglie, migliorando i servizi di ristorazione e ampliando il personale qualificato. Voglio augurare a tutti i piccoli alunni e alle loro famiglie un anno scolastico ricco di gioia e serenità".

Commentano il taglio del nastro anche il capogruppo capitolino M5S Paolo Ferrara e i consiglieri M5S Carola Penna e Nello Angelucci in una nota congiunta. "Prosegue incessante il nostro lavoro nell’interesse dei cittadini del Municipio X, questa volta su un settore sociale di primaria importanza qual è quello scolastico. Con l’inaugurazione dello storico asilo nido di via del Sagittario, infatti, abbiamo fornito una risposta importante a un territorio in cui insistono un numero ancora esiguo di nidi pubblici. Un dato fortemente penalizzante per gli abitanti di Ostia, sul quale abbiamo voluto rimboccarci le maniche sin da subito per offrire ai cittadini la possibilità di fruire, nel più breve tempo possibile, di una nuova opportunità formativa ed educativa. L’apertura della nuova struttura, che prevederà fino a 20 posti in più, è stata resa possibile grazie all’immenso lavoro svolto da questa Amministrazione, dal prefetto e dalla ex delegata della Sindaca al Municipio X Giuliana Di Pillo, il cui impegno e i cui sforzi profusi hanno consentito l’inaugurazione odierna in tempi record. L’asilo nido di via del Sagittario ospiterà i bambini dell'asilo nido Cavalluccio Marino, sul quale sarà nostra premura intervenire prossimamente. Dal canto nostro, vogliamo augurare un sereno anno scolastico a tutti i bimbi che si apprestano ad affrontare il nuovo anno scolastico, certi di aver lavorato al meglio nel loro interesse e per il loro futuro".

Insieme alla sindaca Raggi anche la candidata alle elezioni del parlamentino di Ostia, Giuliana di Pillo. "Una bellissima soddisfazione l'apertura di questo nido, un lavoro lungo e impegnativo, portato avanti durante tutto l'anno, che finalmente giunge al termine. Un anno di lavoro in cui mi pregio di aver contribuito a piantare tanti semi. Questo è solo uno dei tanti frutti che stiamo raccogliendo, per cui ci stiamo impegnando ogni giorno, ogni ora".