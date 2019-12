Ostia, controllo nel territorio durante il Natale: 4 arresti

Anche durante i giorni di festa è continuata l’azione di monitoraggio da parte dei Carabinieri delle zone più difficili di Ostia e Acilia. Nel corso dei molteplici servizi organizzati sono state arrestate 4 persone controllati 126 veicoli.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo dei soggetti ristretti in regime di arresti domiciliari, i Carabinieri di Ostia hanno accertato l’evasione dai domiciliari di 3 persone, di cui un 79enne romano, un 34enne romano e un 20enne del Marocco dove il primo fruiva il beneficio per reati contro il patrimonio mentre gli altri per stupefacenti.

Le immediate ricerche prontamente avviate dai militari, hanno consentito di rintracciare l’anziano mentre si intratteneva all’interno di un vicino bar mentre gli altri due sono stati localizzati al di fuori dell’abitazione in compagnia di altre persone. Tutti sono stati ammanettati e ricondotti nelle rispettive abitazioni in attesa delle udienze di convalida.

Su disposizione della Corte di Appello di Roma, i Carabinieri di Fiumicino hanno rintracciato ed arrestato una 49enne residente in quel centro, recentemente condannata in via definitiva per reati inerenti gli stupefacenti. La donna, che è stata tradotta presso la casa circondariale di Civitavecchia, dovrà scontare una pena di oltre un anno di reclusione.