Ostia, Anffas premiata come "migliore ente non profit per assistenza domiciliare"

Anffas Ostia è il migliore ente non profit per l’assistenza domiciliare. Il premio su base nazionale è stato assegnato da Farmindustria, l’associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria, nell’ambito del convegno 'Soprattutto Donna! – Valore e Tutela del Caregiver Familiare'.

"Ringrazio il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi per questo riconoscimento e il ministro Lorenzin per le belle parole - spiega il presidente di Anffas Ostia Ilde Plateroti -. Sono orgogliosa della mia associazione e di tutte le persone che la compongono. Un premio che ci inorgoglisce e che dovrebbe far riflettere qualcuno. Mentre la qualità dei nostri servizi viene riconosciuta a livello nazionale, a Roma dal 2014 siamo vittime di bandi sanzionati dai Tribunali e sui quali sta indagando l'Anac. Atti che comporteranno ingenti danni erariali alle casse di Roma Capitale e ai suoi cittadini. La politica può e deve intervenire".

"E' un grande onore dirigere da 11 anni Anffas Ostia e il servizio di assistenza domiciliare, oggi premiato a livello nazionale per la sua qualità - spiega il direttore generale di Anffas Ostia Onlus, Stefano Galloni -. Tutto questo è merito del lavoro quotidiano delle nostre assistenti sociali, delle collaboratrici e dei collaboratori del servizio e a quel patto invisibile che ci lega alle famiglie e ai ragazzi che abbiamo reso protagonisti dei servizi e non semplici utenti. Con i soldi del premio, 10mila euro, realizzeremo un parco sostenibile all’interno della nostra sede. Un’area della quale potranno usufruire tutti, a partire dai famigliari di quei ragazzi che svolgono terapie e attività ambulatoriali. Vogliamo ridisegnare l'idea di partecipazione della vita associativa e del lavoro. Installeremo giostre, spazi interattivi, ludici e culturali per poter vivere il centro Anffas. Pensiamo di poter inaugurare il parco tra 6 mesi".