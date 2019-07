Alimenti non tracciati e venduti già scaduti: multe a Vitinia e Ostia

Alimenti non tracciati e venduti già scaduti. Succede a Vitinia e Ostia dove i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli alle attività commerciali presenti, con il supporto del personale del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale e con il Gruppo Carabinieri Tutela Salute.



Le verifiche hanno consentito di denunciare il titolare di un esercizio commerciale di Vitinia, nel cui locale sono state rilevate violazioni in relazione alla tracciabilità degli alimenti e alle caratteristiche degli stessi.



A Ostia sono stati sanzionati tre esercenti, titolari di altrettanti rivendite di alimenti, che avevano posto in vendita prodotti scaduti di validità, non rispettando le modalità di conservazione degli stessi. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per quasi 8.000 euro, oltre al sequestro di quasi 30 chili di carne.