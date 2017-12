Ostia, Di Pillo presenta l'albero di Natale e invita a decorarlo. Ironia nei commenti: "Io porto i rami"

Anche Ostia avrà il suo albero di Natale. L'annuncio è della neo presidente Giuliana Di Pillo che per domani, 8 dicembre, "invita le Consigliere e i Consiglieri del Municipio X, le cittadine e i cittadini a decorarlo tutti insieme". Appuntamento alle ore 10 al parco Willy Ferrero, a Ostia Nuova.

I grillini però con gli alberi non sono molto fortunati. Anche l'abete di Ostia infatti sul profilo della Di Pillo scatena ironia e polemiche. "Sei andata a comprarlo insieme a Virginia Raggi? Non si capisce se è più brutto questo o il suo". "Bello sto albero, faceva parte della scenografia di Natale a Cernobyl", aggiunge un'altra.

"Ditemi che c'era vento. Na bufera!", scrive un altro utente ancora. Ok. Io porto i rami", scherza un altro.

C'è anche chi difende l'iniziativa: "E' importante far sentire la propria vicinanza ai cittadini, abituati a troppi decenni al totale abbandono dalle istituzioni" e chi chiede un albero anche per altre zone di Ostia.