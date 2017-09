Ad Ostia il primo agriturismo gestito da ragazzi disabili

Qualcuno si occupa delle galline, altri coltivano l'orto e c'è chi prepara pizze. Ad Ostia anche una persona con una disabilità intellettiva può diventare un ottimo contadino e gestire un agriturismo. È quello che ha dimostrato AgriAnffas, progetto portato avanti da Anffas Ostia Onlus (associazione famigliari di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) e dall'agriturismo la Kucina di Ostia Antica.

Dar da mangiare agli animali, pulire le stalle e coltivare appezzamenti di terra. Sono alcuni dei compiti che, per un anno, 20 ragazzi con disabilità intellettiva grave hanno svolto quotidianamente.

"Questa iniziativa - spiega la responsabile del progetto, la dottoressa Daniela Pierlorenzi - mira a sviluppare quel concetto di ‘qualità della vita’ che spesso non viene preso in considerazione quando si parla di disabilità intellettiva. AgriAnffas dà ai ragazzi la possibilità di sviluppare le proprie capacità cognitive, relazionali e sociali in un ambiente naturale, all’aria aperta".

"Cosa vogliamo provare? Che anche i ragazzi con disabilità intellettiva, naturalmente se seguiti da un gruppo di professionisti, possono svolgere compiti specifici - sottolinea il direttore generale di Anffas Ostia Onlus, Stefano Galloni -. I risultati sono stati molto interessanti: aver dimostrato ancora una volta che da un punto di vista anche occupazionale le persone con disabilità possono essere un valore e non un peso".

"Molte aziende preferiscono infrangere la legge e non assumere quote protette. Iniziative di questo tipo testimoniano il contrario. E anche lo Stato può beneficiarne: una persona con disabilità che ha un piccolo stipendio non ha bisogno di sussidi che invece possono essere utilizzati per le disabilità più gravi e totalmente invalidanti", ha concluso Galloni.

All'iniziativa hanno collaborato educatori socio sanitari, psicologi, fisioterapisti, ai quali si sono affiancati i gestori dell’agriturismo la Kucina che hanno messo a disposizione le loro competenze nella gestione di una fattoria.