Ostia, accoglienza notturna per i senza dimora nel parcheggio dell'ex Vittorio Emanuele

Accoglienza per i senza dimora ad Ostia. Il Municipio X e la Croce Rossa di Roma hanno aperto all'accoglienza notturna. Da oggi, venerdì 10 febbraio, e per la durata di un mese, un'area tende è stata predisposta presso l'area parcheggio dell'ex colonia Vittorio Emanuele III di via Adolfo Cozza a Ostia.

Le tende ospiteranno circa trenta persone suddivise tra donne e uomini a cui sarà garantita assistenza e pasti caldi. Il Prefetto Vulpiani, a campo della Commissione Straordinaria che amministra il parlamentino di Ostia commissariato commenta: "Nel X Municipio le persone senza fissa dimora e prive di un idoneo riparo, in particolare nelle ore notturne, nel periodo invernale ed in condizioni di grave disagio sociale, sono numerose, pertanto, l’importanza dell’attivazione del Piano Freddo è finalizzata proprio con l’obiettivo di assistere le persone svantaggiate presenti sul territorio Municipale.”

"Siamo soddisfatti di poter contribuire anche sul territorio del Municipio X a portare un supporto a chi vive in condizioni di fragilità - conclude Debora Diodati, Presidente Croce Rossa di Roma - anche perché è importante che soluzioni di questo tipo siano il più possibile capillari sul territorio in modo da raggiungere anche le zone meno centrali".