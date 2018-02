Abusi nelle spiagge, il re dei balneari a processo. Il Pd: "Decadenza di concessioni irregolari"

Renato Papagni, imprenditore e presidente di Federbalneari, è nei guai. Il gestore del noto lido Le Dune di Ostia, dopo essersi visto sequestrare temporaneamente uno dei due ristoranti sul lungomare Caio Duilio 22 dai vigili nel novembre 2015, è stato citato a giudizio per una serie di abusi sull'arenile.

Il re dei balneari sarà davanti ai giudici il 21 marzo. Papagni, nel frattempo, è pronto a presentare il progetto di restyling dei balneari all'Amministrazione Raggi "per offrire una risposta di ammodernamento e rilancio", come aveva spiegato a RomaToday.

Una iniziativa, questa, contestata però dal Partito Democratico: "Papagni parla di un nuovo assetto del litorale, di una visione alternativa di balneazione che farebbe rivivere il nostro territorio ma il compito di ridisegnare l'aspetto del lungomare spetta alla Politica, nell'interesse esclusivo dei cittadini e degli utenti, coinvolgendo le associazioni e la cittadinanza. Agli imprenditori spetta il compito di eseguire, nel rispetto dele regole".

"Ci auspichiamo che chi fino ad oggi non ha rispettato, riempiendo il nostro mare di cemento abusivo, negando i diritti dei bagnanti e dei cittadini, chi ha sbagliato, abusando della nostra più grande risorsa, non resti impunito. - concludono i Dem - Torniamo pertanto a chiedere che tutte le concessioni irregolari vengano fatte decadere immediatamente in attuazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione".