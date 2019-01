Ostia: 200 abbonamenti gratuiti per la Palestra della Legalità, ecco come fare

Novità per la Palestra della Legalità di Ostia che nascerà nei locali sequestrati al Porto turistico. Asilo Savoia e Regione Lazio metteranno infatti a disposizione 200 abbonamenti completamente gratuiti comprendenti un corso a scelta tra quelli in offerta e un gadget speciale.

Delle 200 gratuità previste 100 sono destinate a bambini, ragazzi e giovani fino a 24 anni, mentre le altre 100 sono riservate alle situazioni di svantaggio sociale. "Dal 4 febbraio le persone in possesso dei requisiti di disagio economico previsti (ISEE) potranno presentare apposita richiesta compilando il modulo predisposto. Analogamente le persone in situazione di documentato svantaggio sociale potranno richiedere l’accesso gratuito alla Palestra attraverso i competenti servizi sociali del X Municipio, con cui è stato sottoscritto un accordo di collaborazione gratuita in data 24 gennaio", si legge in una nota dei responsabili: "Presto forniremo i dettagli di concerto con il X Municipio".