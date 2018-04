Dalla Roma-Lido alla spiaggia con gli autobus 07 e 062, riecco le Linee Mare

Tornano gli autobus della Linee Mare che collegeranno la Roma-Lido alle spiagge di Ostia. Scatterà il 30 aprile il piano di potenziamento del trasporto pubblico. Lunedì prossimo tornerà in servizio la linea bus 07 che collegherà nei feriali, sabato e festivi la stazione Colombo della ferrovia Roma-Lido a Campo Ascolano/Torvaianica percorrendo la via Litoranea e transitando nelle vicinanze degli stabilimenti balneari comunali conosciuti come i "cancelli" e di fronte alle spiagge di Castelporziano e Capocotta.

Sempre dal 30 aprile sarà in strada la linea di bus 062 nei feriali sabato e festivi. La linea 062 serve l'intero lungomare di Ostia dal Porto Turistico a Castel Porziano con interscambio con la ferrovia Roma-Lido alle stazioni Lido Centro e Colombo.

Dal 9 giugno al 26 agosto intensificata la linea 070 che collega la stazione Eur Fermi della metro B alla stazione Colombo della ferrovia regionale Roma-Lido mentre al sabato e nei festivi sarà in strada la linea 068, che collega la stazione di Acilia della ferrovia regionale Roma-Lido a Campo Ascolano/Torvaianica e unisce l'entroterra di Ostia (Acilia, Saponara, Casal Palocco, Castel Porziano e Infernetto) al lungomare e alla via Litoranea, transitando, come la linea 07, nelle vicinanze dei Cancelli e di fronte alle spiagge di Castelporziano e Capocotta.