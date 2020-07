Ostia, flop a 5 Stelle: sospesa la gara per i chioschi a forma di frutta gigante

Duro colpo per il Movimento 5 Stelle che ha scelto di ritirare la gara per i chioschi a forma di frutta gigante. La Giunta del X Municipio con deliberazione numero 3 del 24.02.2020 aveva infatti lanciato il bando di "concessione di occupazione del suolo pubblico a carattere stagionale dal 29 giugno al 31 ottobre 2020 per la vendita a taglio di cocomeri, frutta, grattachecca, bevande e snack preconfezionati".

Una iniziativa sponsorizzata tanto del consigliere pentastellato Paolo Ferrara con i consueti post sui social che ha raccontato la particolarità del bando che avrebbe portato sul lungomare "mezzi di rimorchio non motorizzati aventi forme a frutta come, limoni, arance o kiwi": "Saranno attività identificabili a quelle storiche di Roma. In un momento così difficile per tutti, creare dei posti di lavoro è molto importante specialmente se lo si fa offrendo un servizio ai cittadini".

Dal X Municipio ancora non sono state rese note le motivazioni dell'annullamento della gara se non che sia stata una scelta "per approfondimenti amministrativi". Non è escluso che gruppi che da anni sono su piazza a Roma con i loro camion bar ci avevano fatto un pensierino, eppure lo stesso Ferrara aveva detto che "all'interno del bando pubblicato" si escludeva "la possibilità di partecipare ai possessori di camion bar". Di certo c'è che le opposizioni vogliono vederci chiaro.

Il consigliere di FDI del X Municipio Mariacristina Masi ha fatto sapere di aver preparato un question time sul tema: "Abbiamo fortemente contestato il bando per i chioschi ananas che secondo noi aveva delle criticità che andavamo chiarite in sede di Commissione e di Consiglio. Ci chiediamo che fine abbia fatto e apprendiamo che la situazione sia in stand by a dimostrazione del fatto che le nostre perplessità erano più che fondate. La maggioranza aveva bocciato il nostro documento che ne chiedeva il ritiro e alla fine è stato bloccato lo stesso dalla parte amministrativa, è raro che i consiglieri del M5S incidano su qualcosa e prendano qualche decisione, eppure eravamo stati molto chiari nello spiegare i punti pochi chiari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dura anche Monica Picca, capogruppo della Lega: "Il ritiro del bando sui fruit bar è l'ennesimo fallimento di una maggioranza che alla frutta è arrivata davvero. Dopo aver deciso, senza nessuna consultazione, di posticipare la pedonalizzazione del lungomare a stagione praticamente finita per realizzare lo stesso un'idea infattibile, ritirano anche il bando sull'assegnazione dei chioschi sul lungomare. Iniziativa tanto sbandierata e pubblicizzata dal consigliere Ferrara, nel pieno della stagione balneare non solo non è arrivato nessun chiosco, ma anzi viene addirittura sospeso il bando. Una situazione sempre più ridicola, che farebbe sorridere se in gioco non ci fosse il futuro del X Municipio".