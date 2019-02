Ostia contro le serie tv violente, politica e cittadini in coro: "Non siamo solo questo"

Basta film e serie come Suburra e Romanzo Criminale ad Ostia. Cresce sempre di più il fronte del "no" intorno alle fiction e alle pellicole violente capaci, secondo qualcuno, di ledere l'immagine del territorio.

Ieri, in occasione dell'inaugurazione della Palestra della Legalità è a Ostia anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti si è esposto: "Non capisco perché si parla tanto e si fanno addirittura i serial TV sulla devianza giovanile, e non si accendono mai i riflettori su esperienze meravigliose come quelle dell'Ipab Asilo Savoia. E' importante questa inaugurazione in particolare perché siamo a Ostia. Dobbiamo continuare a dare dei segnali, non è possibile che questa parte bellissima di Roma arrivi alle cronache solo per i fatti criminali. Noi qua siamo tornati sempre e vogliamo tornare sempre con messaggi positivi".

E che l'immagine di Ostia sia stata compromessa anche dalla tv, lo ha sostenuto pochi giorni fa pure Pierfrancesco Marchesi, consigliere di Fratelli d'Italia nel X Municipio che aveva presentato in aula un documento richiedendo di bloccare autorizzazioni e nulla osta per bloccare la cattiva pubblicità che c'è intorno ad Ostia.

"Fiction del genere potrebbero rappresentare una fonte di ispirazione e di emulazione nei modi e nel linguaggio. E poi Ostia e tutto il X Municipio non meritano di essere rappresentate soltanto in questo modo", aveva detto. Il documento sarà discusso nella prossima riunione dell'aula municipale. In precedente anche alcune associazioni di cittadini si erano esposte tanto che Ostiamor aveva prodotto anche una diffida con tanto di richiesta scritta alle case di produzione cinematografiche.