Ostia, Piano Mare 2018: potenziata la raccolta rfiuti sul lungomare e al porto

Una sigaretta con filtro gettata in mare sarà smaltita in 5 anni. Una bottiglia di vetro fino a 4mila anni. Ed ancora, una lattina: da 20 a 100 anni; piatti, bicchieri e bottiglie di plastica: da 100 a 1000, un pannolino: fino a 500 anni. È da questi agghiaccianti numeri che parte il “Piano Mare” 2018, presentato questa mattina nella Sala Conferenze del Porto Turistico di Roma, alla presenza del Commissario Straordinario Donato Maria Pezzuto.

Un Piano Mare che tiene conto di questi numeri e, allo stesso tempo, delle necessità di attività che hanno in qualche modo a che fare con il mare. Per questo motivo, per il porta a porta per le 100 attività balneari del Litorale è stato predisposto un potenziamento e l’intensificazione delle operazioni di pulizia sulla via Litoranea e sulle aree più frequentate del lungomare, il più esteso d’Europa con i suoi 13 chilometri di costa. E quindi attenzione per stabilimenti e attività nelle aree del Lido, di Capocotta, dei Cancelli e della Spiaggia del Presidente. Attenzione per un ambito nel quale, in estate, si calcolano 25mila presenze giornaliere e 100mila nel fine settimana.

Il Porto Turistico di Ostia: le novità

Novità anche per quanto riguarda il Porto Turistico di Ostia. L’Ama infatti, come ha avuto modo di spiegare il Presidente Lorenzo Bagnacani, “da quest’anno provvede alla raccolta dell’immondizia anche all’interno della struttura, consentendo così l’eliminazione del cassonetti su strada”.

Particolare attenzione viene riservata alle 12 attività di ristorazione presenti al Porto, che hanno ricevuto una dotazione di contenitori dedicati per le varie frazioni, svuotati con calendari prestabiliti, e per le quali è previsto il prelievo dei materiali organici 7 giorni su 7 per l’intera stagione estiva. Per tutte le altre utenze, in spazi idonei lungo il perimetro posteriore dell’area portuale, sono state allestite postazioni con i diversi contenitori e un servizio di raccolta potenziato il sabato e la domenica.

Di Pillo: “ Ama sta sensibilizzando efficacemente i cittadini”

Un “grazie” all’Ama è giunto dalla Presidente del Municipio, Giuliana Di Pillo: “Ama ha investito e sta investendo tanto su questo territorio e già con l’avvio del porta a porta all’Axa stiamo assistendo ad un cambio di modello, partito dall’analisi del bisogno dei cittadini, dal quantificare delle presenze, dalle esigenze degli operatori commerciali e turistici. Allo stesso modo - ha proseguito Di Pillo - Ama con una efficace campagna di sensibilizzazione, sta stimolando un processo culturale che i cittadini devono acquisire. Per un cambio di tendenza che vede amministrazione e residenti, uniti”.

Un po’ di cifre

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati anche i numeri che riguardano in senso stretto il Piano Mare 2018: servizio “porta a porta” con la distribuzione di oltre 560 contenitori, dei quali 400 bidoncini per la raccolta differenziata (130 per il conferimento degli scarti alimentari; 120 per i contenitori in plastica e metallo; 100 per i contenitori in vetro; 50 per il cartone) e 160 contenitori per i materiali non riciclabili. La raccolta viene effettuata ogni giorno per tutte le frazioni di materiale. Verranno intensificate quotidianamente anche le attività di spazzamento e pulizia meccanizzata di strade e marciapiedi dei lungomare e delle aree pedonali come pure lo svuotamento a ciclo continuo “h24” di 150 cestini getta-carte posizionati nei punti maggiormente frequentati, incluso il Pontile. Interventi mirati di pulizia sono poi in programma lungo i fianchi laterali della via Litoranea tra via del Lido di Castel Porziano (Dazio) fino al confine con il Comune di Torvaianica.

Ieva: “Bisogna fare della differenziata uno stile di vita”

La campagna informativa di Ama riflette perfettamente il pensiero dell’assessore all’Ambiente del Municipio X, Alessandro Ieva. “Questo è il Litorale di Roma - ha affermato - ed intendiamo difenderlo. In proprosito, con un convegno di pochi giorni fa, abbiamo portato all’attenzione dei cittadini quanto male può fare all’ambiente la plastica gettata in modo scriteriato. Il messaggio - ha concluso Ieva - è chiaro ed è rivolto alla cittadinanza che deve fare della differenziata uno stile di vita”.

La “Campagna Informativa”, parte integrante del piano, prevede anche la distribuzione presso le attività di materiale illustrativo (cartoline e locandine) sulle buone pratiche della raccolta differenziata e di 20mila “coni” posacenere, pieghevoli e in cartone riciclato, per scoraggiare l’abbandono in spiaggia di mozziconi di sigaretta.