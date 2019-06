Estate a Ostia: vip del cinema e una nuova villa in stile Miami per gli eventi

Si avvicina la data dell’Ostia Film Festival, la prima rassegna cinematografica di eccellenza sul litorale romano che vedrà come location elettiva Greed, il primo villino segmento luxory, primo passo verso la riqualificazione del versante Ponente di Ostia, su iniziativa di imprenditori privati.

Nella settimana dell’evento inaugurativo della villa in stile Miami, targato Ostia Holiday, arrivano già le prime prenotazioni per gli artisti che da tutta Italia soggiorneranno in questa struttura sul mare senza uguali; dal 20 al 23 Giugno. Un flusso di attori e personaggi illustri invitati alla premiazione della manifestazione che si terrà a Cineland. Luca Argentero, Massmiliniano Bruno, Ilenia Pastorelli e tanti altri di cui si attendono conferme definitive.

Non è un caso che gli organizzatori dell’Ostia Film Festival abbiano scelto come location elettiva la nuova struttura liberty realizzata da Federico Salamone, deus ex machina della Ostia Holiday, inaugurata una settimana prima del grande evento.

Ostia è pronta ad una nuova offerta ricettiva, un modello turistico in cerca di identità passa per iniziative dell’eccellenza degli operatori del settore. Nell’aria si respira una voglia di riscatto come dimostrano start up nate sul territorio, come quella dell’hotel a quattro stelle Fly Decò o il caso di Ostia Holiday, un albergo diffuso con più di 40 immobili a uso ricettivo che ha registrato un aumento dei flussi turistici perchè in grado di rispondere alla domanda e interpretare diversi segmenti di mercato.

Ostia non è come Miami, ma i driver della riorganizzazione turistica passano attraverso la riqualificazione di strutture di livello posizionate sul Lungomare ed eventi come questo. Un sogno avere tanti Greed, molte rassegne cinematografiche, molti aperitivi sui roof top vista mare, molte serate di stile e lusso.