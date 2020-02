Giovani ladri di biciclette in azione in un parcheggio: fermati tre studenti

I carabinieri di Ostia hanno bloccato 3 giovani studenti incensurati, sorpresi proprio mentre cercavano di rubare una bicicletta parcheggiata in corso Duca di Genova.

La pattuglia in transito ha notato i 3 mentre armeggiavano e cercavano di rompere il lucchetto che assicurava la bici allo stallo. Dopo un breve inseguimento a piedi i tre ragazzi sono stati immediatamente bloccati e denunciati per “tentato furto”.

In un'altra operazione ad Ostia i carabinieri sono anche intervenuti, presso il supermercato Carrefour di piazza della Stazione Vecchia, dove era stata segnalata la presenza di una persona in stato di agitazione. Giunti sul posto i militari hanno individuato all’interno dell’esercizio commerciale un giovane che, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo essersi impossessato di alcuni generi alimentari stava tentando di allontanarsi dal negozio.

L’uomo, fermato dai militari, ha dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità e, successivamente, nel tentativo di darsi alla fuga, ha violentemente aggredito i Carabinieri, ferendone uno.

Il malfattore, un 22enne già noto alle forze dell’ordine, è stato comunque sopraffatto ed immobilizzato dai Carabinieri che, dopo averlo ammanettato lo hanno tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.