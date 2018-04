E' già estate: primi tuffi tra Ostia, Fiumicino e Fregene. Traffico sul litorale

Ostia, Fiumicino e Fregene già piene. Prove di estate per il litorale romano. Anche se le ordinanze di inizio della stagione balneare non sono ancora state emanate e gli arenili liberi non sono tirati a lucido, primi tuffi e 'tintarelle' sul litorale. Dopo il cielo grigio di inizio mattina, il sole ha poi fatto la sua comparsa richiamando molti romani.

Ostia ancora non è pronta

Ostia inizia ad animarsi per quello che sarà un anno zero per gran parte del litorale. Non un'estate a 5 stelle però, come ha spiegato a RomaToday Paolo Ferrara ma un'estate firmata 5 Stelle, con la S maiuscola. Ostia si divide: da una parte turisti, romani e residenti che animano il tratto del lido 'vivo'. Dall'altra lo scetticismo e l'amarezza di chi passeggia tra l'ex Faber Beach ed il Porto, proprio lo scenario della visione estiva del Movimento 5 Stelle. Insomma c'è ancora da lavorare.

Mancano le ordinanza balneari

Dai Comuni di Roma, ma anche di Fiumicino, mancano però ancora le ordinanze balneari che segnano l'avvio ufficiale dell'estate. In teoria, almeno dopo l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, gli stabilimenti di Ostia erano autorizzati ad aprire i cancelli fin dall'inverno, ma di richieste, a quanto pare, non ne sono proprio arrivate agli uffici municipali. Da registrare sul lungomare anche la numerosa presenza di venditori abusivi, qualcuno ha già invaso le spiagge.

Domenica di traffico sul litorale

Buona però l'affluenze con tanto di code di auto, in uscita dalla Roma-Fiumicino, verso l'ingresso della città portuale e sulla diramazione verso Fregene, dove si riaprono villette e seconde case dopo il "letargo" invernale con il Villaggio dei pescatori particolarmente gettonato, e Maccarese.

Traffico anche sulla via del Mare, la via Ostiense e la Cristoforo Colombo. Non solo spiagge comunque: in molti passeggiano sui lungomare e nei porti di Ostia e Fiumicino, così come sono pieni locali e ristoranti in riva al mare o nelle spiagge attrezzate. Centinaia i visitatori anche ai Porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, ma anche gli Scavi di Ostia Antica hanno fatto registrare un buon afflusso.