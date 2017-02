Ostia: M5S incontra i cittadini nel X Municipio, la destra manifesta contro Raggi

1 / 5

Clima teso ieri ad Ostia, davanti la sede del X Municipio. Una cinquantina di esponenti di Casapound, Fratelli d'Italia e Noi con Salvini hanno manifestato contro la sindaca Virginia Raggi dove era in corso la presentazione del piano sociale cittadino 'RomaAscoltaRoma' al quale ha partecipato l'assessore capitolino alle Poli‎tiche sociali Laura Baldassarre, la Commissione Straordinaria che governa il parlamentino di Ostia commissariato, ma non la prima cittadina di Roma.

Quello voluto dalla giunta pentastellata è stato il primo incontro di quindici incontri pubblici per scrivere il programma di azione dell'amministrazione capitolina a favore dei soggetti più fragili e discutere dei temi su cui deve svilupparsi una comunità solidale.

Il presupposto, secondo il Movimento 5 Stelle, sarà qundi quello "che il benessere della collettività non vada misurato in termini esclusivamente economici, ma debba essere declinato in relazione alla qualità della vita dei cittadini che l’amministrazione pubblica ha il dovere di promuovere. Pertanto saranno i romani stessi a farsi interpreti dei bisogni e delle richieste della comunità, mediante le 'Azioni di consultAzione' che Roma Capitale metterà a disposizione.

Ieri, ad Ostia, è andato in scena il primo incontro. Proprio in giorni caldi in cui la eco del prolungamento del commissariamento forzato almeno fino a settembre fa ancora rumore, tanto da chiamare in piazza 1000 cittadini che con striscioni hanno sottolineato il loro dissenso verso la gestione prefettizia.

"‎Vogliamo chiedere al sindaco – ha dichiarato Monica Picca di FdI – che dia delle risposte effettive e immediate su un territorio lasciato totalmente allo sbando. Noi vorremmo votare. Il commissario Vulpiani ha fatto un ottimo lavoro ma credo sia il tempo di ridare dignita’ al territorio con una sana politica".

"Chiediamo le dimissioni della Raggi – ha detto Luca Marsella, responsabile di Cpi sul litorale romano – che ha abbandonato completamente il nostro territorio avallando un commissariamento ingiusto che evidentemente al M5S fa comodo. È necessario tornare al voto qui ed anche a Roma mandando a casa una giunta già indagata che ha visto crollare il mito dell'onestà". I manifestanti si sono allontanati una volta iniziato l'incontro.

