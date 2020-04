Ostia, 'Decimo risponde': una linea amica per dare supporto ai cittadini

Da domani, lunedì 20 aprile, via all’iniziativa “Decimo Risponde", ideata e sostenuta da “Decimo Rinasce”. Si tratta di un numero di telefono (06.98872547) a disposizione dei cittadini del Municipio X per consigli, suggerimenti o semplice ascolto contro la solitudine e per i bisogni delle persone in "Emergenza Coronavirus"

"Siamo tutti costretti in casa e sappiamo che moltissime persone hanno bisogno ogni giorno di un semplice conforto umano o di informazioni utili; perché alle prese con la solitudine, per il bisogno di un consiglio per capire come ricevere gli aiuti destinati ai più bisognosi, o ancora di un aiuto più tecnico per accedere alle misure del Campidoglio, della Regione Lazio e del Governo per cittadini, lavoratori e imprese. Per questo abbiamo deciso di metterci a disposizione, per essere vicini ai cittadini del Municipio X che ne hanno bisogno, anche se "a distanza".

È quanto dichiara Serena Basciani, portavoce di "Decimo Rinasce", che spiega: "Ci siamo presentati in piazza come nuovo contenitore civico il 29 febbraio scorso, raccogliendo già l'adesione di molte altre associazioni locali, ma, purtroppo, subito dopo l'emergenza ha costretto tutti alla clausura. Perciò vogliamo essere utili a più persone possibile in questo modo, fino alla fine del lockdown".

"Finché ce ne sarà bisogno oltre a quello che ognuno sta facendo singolarmente o con la propria associazione - spiegano da" Direttivo" di "Decimo Rinasce" - ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 11.00 alle 13.00, i nostri volontari si alterneranno per rispondere al telefono e mettere a disposizione semplicemente il proprio "ascolto" o i suggerimenti di un team di professionisti del nostro coordinamento, esperti di sanità, amministrazione, fisco e imprese che possano aiutare le persone a sciogliere i dubbi che tanti hanno ogni giorno, facendo da tramite con le misure messe a disposizione dalle Istituzioni, che spesso diventano complesse anche solo da comprendere. Il numero che lanciamo naturalmente non è un numero istituzionale, nè vuole sostituire le linee di ascolto ufficiali, che, anzi, ricorderemo a tutti, perché anche fare da tramite con i canali giusti può avere un grande valore per chi non è esperto di tecnologie o di internet".

"Sulle nostre pagine Facebook e Instagram - conclude Serena Basciani - oltre a mantenere attivo h24 il contatto con i cittadini daremo spazio alle iniziative solidali sul nostro territorio, organizzeremo video incontri informativi o di aiuto alle famiglie e racconteremo le realtà positive che stanno venendo fuori in questo momento di crisi. Attraverso i canali social saranno continuamente segnalate le realtà del territorio che raggiungono le nostre case e cercheremo di dare un supporto fondamentale sopratutto alle mamme che devono raccontare ai propri figli questo momento cercando di renderlo loro meno traumatico possibile. Intanto invitiamo tutti a chiamarci da lunedì, per combattere angoscia e smarrimento provocati dall’isolamento".

Il numero di telefono di "Decimo Rinasce Risponde" a disposizione dei cittadini è 06.98872547.