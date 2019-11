Ostia: presentata la proposta di legge regionale per diventare Comune

"Ostia deve essere un comune autonomo". Il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari e Marietta Tidei (entrambi di Italia Viva) hanno presentato alla Regione Lazio presso gli uffici del consiglio della Pisana la proposta di legge per l'istituzione del Comune di Ostia.

L'ipotesi di Cavallari e Tidei è di comprendere nel nuovo comune l'intero X Municipio e non solo una parte. "I cittadini avranno un ruolo centrale nel percorso legislativo: attraverso un referendum, infatti, potranno scegliere se tramutare Ostia in un vero e proprio Comune (con un Sindaco in grado di pianificare gli investimenti secondo le esigenze degli utenti e del territorio) oppure mantenere il X Municipio ancora collegato alla Capitale come è stato finora- aggiunge Cavallari- Con 230mila abitanti ed una superficie di 150 chilometri quadrati, Ostia è pari al 14 Comune d'Italia per abitanti e al 54 per dimensione. Una realtà territoriale che dispone di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di un ospedale, della seconda area archeologica del mondo per estensione, del litorale e di un tessuto imprenditoriale consolidato: per tutte queste ragioni non può più essere considerata una pertinenza della Capitale".

Negli ultimi mesi i cittadini e le associazioni del Lido si erano già spinte, con banchetti informativi e incontri, per promuovere l'iniziativa.