Il salotto di piazza Anco Marzio è più dolce: arriva l'Ostia Chocolate

Un dolce week end in piazza Anco Marzio, con 'Ostia Chocolate', l'iniziativa che avrà luogo da venerdì 23 a domenica 25 marzo negli spazi pedonalizzati di piazza Anco Marzio ed in via dei Misenati.

L’iniziativa, la seconda realizzata ad Ostia dell’associazione culturale Leonardo Eventi, è finalizzata a far conoscere l’eccellenza della produzione del cioccolato e si avvale del patrocinio gratuito del Municipio X. Si tratta di un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, che offre la possibilità di degustare ed acquistare le tante specialità confezionate da maestri artigiani del settore provenienti da tutta Italia.

La giornata di venerdì 23 marzo sarà dedicata all'accoglienza di bambine e bambini che avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente ai laboratori didattici, realizzando piccole creazioni al cioccolato che potranno portare a casa. In questo modo, oltre al divertimento, sarà possibile conoscere la filiera che porta al prodotto finito e alle numerose varietà del prodotto.