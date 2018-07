Ostia Antica cade a pezzi: crepe in case e negozi vicino al nuovo cantiere, paura tra i cittadini del Borgo

Da ex molino a 'ecomostro'. A pochi metri dalle mura medievali di Ostia Antica, dal castello di Giulio II e dagli Scavi Archeologici, si sta costruendo un complesso in cemento armato che comprende una palazzina di tre piani con un polo commerciale, 25 appartamenti e parcheggi interrati.

I lavori, autorizzati dal Comune con una concessione il 18 gennaio 2017 a una società privata, sono iniziati ad inizio anno con il vecchio casale ed il suo mulino rasi al suolo. "Il lavoro è impattante e gli immobili a ridosso del cantiere hanno subito una serie di vibrazioni tali da farci uscire in strada spaventati", hanno sottolineato più volte i residenti.

Allarmi e timori non ascoltati, anzi sono aumentati dopo l'inizio delle trivellazioni nel cantiere della scorsa settimana. Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e Polizia, dopo diversi solleciti, hanno voluto vederci chiaro. Anche perché le prime conseguenze sono evidenti: negozi e abitazioni presentano crepe, anche così larghe da riuscire a vedere da una stanza all'altra.

A questo punto, quindi, non è solo una questione estetica, ma di sicurezza. La 'Fraschetta del Borgo' di via dei Romagnoli, solo a pochi civici di distanza dal cantiere, presenta un cartello inequivocabile: "Chiuso per inagibilità". Solideo Maraschio, gestore del locale, ci ha sempre messo la faccia in questa battaglia ed a RomaToday spiega: "Ci hanno notificato l'ordinanza di sgombero oggi, ma è da febbraio che sono apparse le prime crepe. Sono ormai 5 mesi che chiediamo lumi sulla vicenda poi tra mercoledì e giovedì abbiamo sentito dai rumori molto sospetti e così abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco. E' un danno gravissimo, abbiamo più di 5mila pasti prenotati per una convenzione con il teatro romano di Ostia Antica".

Il signor Maraschio ricorda anche che quella è una "zona a rischio idrogeologico ma le trivellazioni nel cantiere sono arrivate fino a 20 metri. Una profondità pericolosa". In quella zona, oltre la 'Fraschetta del Borgo' c'è anche la Posta, una farmacia, un asilo gestito da suore, un centro Asl e anche diverse palazzine, almeno una decina. Tutti stabili a rischio. "Da quello che ci hanno detto le forze dell'ordine almeno due palazzine e un altro negozio potrebbero essere evacuati nelle prossime ore". Si temono cedimenti di abitazioni ed esercizi commerciali.

La procedura e le autorizzazioni della ditta costruttrice non sembrano presentare difetti ma sono in corso accertamenti. Nel frattempo commercianti e residenti promettono battaglia. "Siamo pronti a fare manifestazioni, occupare la strade e ricorrere a vie legali", dicono.

Oggi erano in 40, circa, davanti al Borgo. Nei prossimi giorni si incontreranno per decidere il da farsi. Nel frattempo Ostia Antica cade a pezzi ed anche in una parte del Borgo, dove sono crollati parti di un muro, sono comparsi i nastri che ne delimitano l'accesso.

Da quello che è possibile evincere dalle immagini e dal progetto, verrà realizzata una palazzina alta 16 metri quando il 'maschio' del Castello di Giulio II ne arriva a 21. Nel permesso affisso nell'area di lavoro si legge di un 'edificio misto': abitazioni e negozi. I cittadini che si preoccupavano anche dell'arrivo di un nuovo supermercato "non voluto" ora temono per le loro sicurezza.