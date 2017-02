Ostia Antica, residenti bonificano Riserva del Litorale: raccolti 150 sacchi di rifiuti

Una mega bonifica in via del Collettore Primario, nella pista ciclabile e in via della Macchiarellla, nel quadrante della Riserva del Litorale tra Ostia Antica e Saline. Domenica residenti di Bagnoletto e Ostia Antica hanno ripulito volontariamente diverse aree verdi, coordinati dal Comitato di Quartiere Ostia Antica-Saline che ha messo in atto una ormai tradizionale pulizia con il metodo fai da te.

Oltre 150 sacchi di rifiuti ed un numero non quantificabile di materiale di altro tipo sono stati raccolti dai volontari. "Un ringraziamento dovuto, va comunque dovuto, agli operatori dell'Ama che, su richiesta e tempestivamente hanno effettuato oltre quattro viaggi per caricare i rifiuti raccolti e trasportarli in discarica. Gli interventi del CdQ e dei cittadini dimostrano quanto chi vive il territorio, lo ami, cercando di tutelarlo dai soliti incivili, che ostinatamente, continuano nel deturpare un bene, che deve essere, per tutti, un bene comune", spiegano dano direttivo del CdQ Ostia Antica-Saline.