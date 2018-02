Ostia Antica Patrimonio Unesco, anche Vittorio Sgarbi si mobilita

Anche Vittorio Sgarbi si mobilita per l'inserimento di Ostia Antica nell'Unesco. Ieri un altro incontro per portare avanti la candidatura. Con Sgarbi anche il candidato alla Camera per il Centrodestra unito Domenico Menorello, il senatore Francesco Giro, l’archeologa Giovanna Arciprete e Davide Bordoni.

"La lentezza con cui agisce il Sindaco di Roma non permette di fare importanti passi avanti. Con Vittorio Sgarbi abbiamo voluto dare un forte segnale e prendere un impegno. Il Centrodestra al Governo del Paese sosterrà la candidatura di Ostia Antica a Patrimonio dell’Umanità con fermezza e determinazione. - commenta dichiara il Capogruppo di FI in X Municipio Mariacristina Masi - Dopo il fallimento del Partito Democratico e la stasi di un M5S che 'governicchia' senza produrre atti decisivi, è necessario restituire al X Municipio la dignità che merita. Siamo certi che con il nuovo governo targato Centrodestra, dopo il 4 Marzo, inizierà una nuova era per il nostro territorio".