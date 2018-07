Ostia Antica a rischio crolli: crepe in palazzi e negozi, il X Municipio stoppa il cantiere

Il X Municipio ha stoppato il cantiere di Ostia Antica dove, da mesi, sono iniziati i lavori per la costruzione di un complesso in cemento armato che comprenderà una palazzina di tre piani con un polo commerciale, 25 appartamenti e parcheggi interrati nella zona archeologia dell'entroterra di Ostia.

La decisione è stata annunciata oggi dalla presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo "a seguito dei danni subiti da alcuni immobili" e così "a titolo cautelare la direzione ha emesso un ordine di sospensione lavori temporaneo nei confronti del cantiere limitrofo".

Una mossa quasi obbligata dopo che, nella giornata di venerdì, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, a seguito di una serie di sopralluoghi, avevano emesso l'obbligo di evacuare alcuni stabili nei pressi del castello di Giulio II.

Tra questi anche la 'Fraschetta del Borgo' di via dei Romagnoli, solo a pochi civici di distanza dal cantiere esame: "Da febbraio sono apparse le prime crepe. Sono ormai 5 mesi che chiediamo lumi sulla vicenda poi tra mercoledì e giovedì abbiamo sentito dai rumori molto sospetti e così abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco. E' un danno gravissimo, abbiamo più di 5mila pasti prenotati per una convenzione con il teatro romano di Ostia Antica", ha commentato a RomaToday Solideo Maraschio.

"Nei prossimi giorni si attiveranno gli enti preposti per la verifica dei danni agli immobili e della correttezza di esecuzione dei lavori in corso", spiega la minisindaca Di Pillo dopo la decisione dello stop al cantiere. La procedura e le autorizzazioni della ditta costruttrice non sembrano presentare difetti ma sono in corso accertamenti. Nel frattempo commercianti e residenti promettono battaglia. "Siamo pronti a fare manifestazioni, occupare la strade e ricorrere a vie legali", dicono.