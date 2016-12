Ostia Antica, cavalcavia pedonale della stazione ancora off limits per i disabili

Le festività natalizie riportano in auge il cavalcavia pedonale della stazione della Roma-Lido di Ostia Antica. Molti i turisti che sono arrivati alla stazione, per avere poi l'ennesima delusione di trovarsi al cospetto di un mostro di acciaio e cemento, struttura invalicabile per i portatori di handicap e disabili in genere.

Le associazioni culturali locali, il Comitato di Quartiere Salviamo Ostia Antica e i pendolari invocano da decenni la messa in opera della struttura

Il sito storico di Ostia Antica, il Borgo, il Castello di Giulio II, gli Scavi Archeologici, sono un gioiello unico, incastonato nella storia, e dove nulla viene fatto per portare lustro ad un bene unico", dicono i residenti.