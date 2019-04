Ostia: allarme erosione. "A rischio l'estate"

“Roma Capitale deve avviare al più presto l'iter per ottenere i fondi della Regione Lazio destinati alla difesa delle coste, la stagione balneare ad Ostia rischia di essere seriamente compromessa insieme al futuro economico del litorale romano”. A lanciare il grido d’allarme è Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio.

Forza Italia: "Intervenire con ripascimento delle spiagge"

Dall’erosione della costa ai danni ingenti subiti dalle strutture balneari: per Forza Italia è necessario mettere un freno e l’intervento adeguato sarebbe il “Ripascimento delle spiagge senza il quale la situazione potrebbe essere irreversibile”. “Proprio per questo ho ritenuto opportuno presentare alla Sindaca e all'Assessore un'interrogazione urgente ed all'Assemblea Capitolina una mozione affinché gli stessi si adoperino immediatamente per definire un piano di interventi esecutivi ed immediati a tutela dell'intero settore turistico-balneare del mare di Roma. Chiederò, inoltre, la convocazione della commissione Ambiente del Campidoglio”.

"Da Roma Capitale poca attenzione al comparto turistico"

Infine: “Rimango esterrefatto della poca attenzione di Roma Capitale al territorio del decimo municipio e dell'intero comparto turistico-balneare, che sta mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro oltre che depotenziare il litorale romano a favore dei comuni balneari limitrofi a Roma” ha concluso Bordoni.