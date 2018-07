Ostia: Lungomuro e ordinanza balneare "non rispettata", denuncia per la sindaca Raggi

Una denuncia per "omissione d'atti d'ufficio" per la sindaca Virginia Raggi e per la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo. E' quanto ha presentato il comitato 'Mare X Tutti'. Secondo il gruppo che riunisce le realtà di sinistra di Ostia l'amministrazione, infatti, sarebbe "colpevole" della mancata applicazione dell'ordinanza balneare: troppi muri ancora presenti e, in più, varchi assenti.

"Il Comune – dice Athos De Luca, capogruppo Pd nel X Municipio - ha in mano la forte arma della decadenza delle concessioni per eliminare tutti gli abusi e far rispettare l'ordinanza. La costante azione della magistratura rispetto ai forti interessi malavitosi su litorale di Ostia confermano necessità e urgenza da parte delle istituzioni di esercitare con trasparenza e determinazione tutte le proprie competenze per il rispetto della legge nella gestione di arenili e stabilimenti".

Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio, ha poi aggiunto: "'L'On. Stefano Fassina ha presentato una interrogazione in Consiglio Comunale proprio su questa questione perchè è inaccettabile che sul mare di Roma si continui beatamente ad ignorare le regole. Davanti a delle plateali illegalità reiterate negli anni, la Sindaca Raggi, tranne alcune dichiarazioni spot le così dette "armi di distrazione di massa", apparentemente non si è preoccupata di predisporre tutti i controlli necessari al fine di sanzionare così come prevede la legge vigente tutti quei concessionari che non rispettano l'Ordinanza firmata dalla stessa Sindaca".

"Abbiamo fatto rilievi fotografici a dir poco disarmanti che, come se ce ne fosse ancora bisogno, testimoniamo come il mare di Roma sia tenuto prigioniero da una cortina di cemento impenetrabile persino alla legge vigente. Abbiamo chiesto alla polizia locale di verbalizzare quanto da noi esposto raccogliendo una serie di documenti i quali saranno allegati alla denuncia che abbiamo presentato in Procura e che disegnano un quadro di inadempienze e di illegalità intollerabili. In molte strutture, Ordinanza Balneare alla mano, ci sono talmente tante e tali inadempienze da determinare la decadenza immediata della concessione balneare", ha quindi concluso.