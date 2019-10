Ostia, proiettili di mortaio trovati nel parco: allertato l'Esercito

"C'è una bomba nel parco", questa la segnalazione giunta al Numero Unico per le Emergenze da Ostia nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. Sul posto, in via del Mar Rosso, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno chiuso la strada, i carabinieri con il nucleo Forestale, i volontari della Protezione Civile, la polizia di Stato e l'Esercito.

Le analisi dei militari hanno poi certificato il rinvenimento: due proiettili di mortaio, tenuti in pessimo stato di conservazione e rischiosi. Nella mattinata di domenica l'Esercito, con il gruppo degli artificieri, si è quindi recato nuovamente sul posto per mettere in sicurezza l'area.