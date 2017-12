Ostia senza Capodanno: la Roma-Lido chiude alle 21 e il Comune attacca la Regione

Capodanno senza Roma-Lido e residenti del X Municipio costretti a prendere le automobili per festeggiare l'anno nuovo in città. Già perché se Roma festeggia con una 24 ore ininterrotta colorata da 1000 artisti e oltre 100 performance fra teatro, musica e danza, Ostia, Acilia e gli altri quartieri del litorale devono arrangiarsi come possono.

A Capodanno, infatti, le metro saranno attive fino alle 2:30 e poi di nuovo dalle 8 alle 23:30, mentre per la Roma-Lido, il 31 dicembre, le ultime corse partiranno alle 21 [Qui tutti gli orari dei mezzi pubblici a Capodanno]. "Se chiediamo autonomia per la nostra città e se in tanti ci hanno votato non è un caso, perché alla fine della fiera siamo sempre trattati dal Campidoglio come l'ultima delle periferie", denuncia Andrea Bozzi, capogruppo delle liste 'Ora, e, Un sogno comune' e consigliere nel X Municipio.

Sul mare di Roma non è stato programmato alcun grande evento di Capodanno. "Chiedo alla Sindaca Raggi e all'assessore alla Mobilità Linda Meleo di intervenire subito per allungare l'orario di servizio della tratta Roma-Lido e porre riparo a questa scelta tristemente discriminatoria per il proprio litorale. Altrimenti ammettano direttamente che non siamo un Municipio come gli altri, ma una città a parte che deve diventare un comune autonomo e, visto che governano il nostro Municipio, ci aiutino quanto prima a farla diventare tale", conclude Bozzi che, durante l'ultima campagna elettorale municipale, aveva fatto suo lo slogan "Noi periferia di nessuno".

Anche il Partito Democratico, con Valeria Baglio e Giovanni Zannola, alzano la voce: "A Ostia non sarà Capodanno, dobbiamo dedurre dalle scelte della maggioranza pentastellata. Nessuna iniziativa culturale all'aperto sul lungomare di Roma è stata organizzata dal Campidoglio. Ci saremmo aspettati uno sforzo senza precedenti da questa maggioranza, anche per riaccendere con le luci della festa un territorio che rischia l'isolamento, dopo i fatti di cronaca degli ultimi mesi".

Il Campidoglio, tuttavia, si difende. Enrico Stefàno consigliere capitolino M5S e presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale rispondendo in merito alle polemiche sulla chiusura alle 21 della Roma-Lido la notte del 31 dicembre spiega e contrattacca: "Il contratto di servizio sulla Roma-Lido è tra Atac (gestore) e la Regione Lazio (proprietario) ed è quindi logico che debba essere quest'ultima a pianificare i livelli di servizio e ovviamente a rafforzarli in giornate particolari come il 25 o il 31 dicembre. Cosa che non è avvenuta visto che il 25 il servizio è terminato alle 13 e il 31 terminerà alle 21. Cosa che al contrario è avvenuta sulle linee di competenza di Roma Capitale come la A, B e C, che la notte di capodanno saranno in esercizio fino alle 2:30".

"Non solo, la mancanza del servizio sulla Roma Lido è stata coperta con linee di superficie, quindi per una mancanza della Regione è intervenuta a spese e con mezzi propri Roma Capitale. Comunque, se per la Regione Lazio la Roma Lido è un peso, può cedere la proprietà al Comune, visto tra l’altro che l’intera infrastruttura è dentro il territorio della città, così da poterla mettere a sistema con il resto della rete".

La Regione Lazio, non ci sta, e replica in una nota: "Quest'anno Atac non ha manifestato alcun interesse o necessità di aumentare l'offerta sulla linea. Risulta quindi del tutto infondata ogni attribuzione di responsabilità all'amministrazione regionale per una mancata richiesta che sarebbe dovuta partire da chi esercita il servizio. La Regione Lazio conferma, come ogni anno, la disponibilità ad autorizzare l'aumento dell'offerta, concordando con Atac modalità e tempi".