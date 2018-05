Ostia: abusi sulle spiagge, linea diretta con i vigili per segnalare gli illeciti

Il Movimento 5 Stelle dichiara guerra agli abusi sulle spiagge di Ostia. La strada intrapresa dalla Commissione Straordinaria durante il commissariamento del X Municipio, ha portato ad una elaborata e capillare azione di riordino della particolare materia del Demanio Marittimo, constatando come sul litorale si concentrassero abusi edilizi e di violazioni amministrative ad ogni livello.

Per contrastare i fenomeni illeciti sulle spiagge la giunta pentastellata di Ostia si è attivata verso il Comando della Polizia di Roma Capitale e del Comando X Gruppo Mare chiedendo e ottenendo l'attivazione di una linea telefonica dedicata.

"Come recita il documento firmato dal Comandante del X Gruppo Mare, alle segnalazioni di attività illecite sulle spiagge del Litorale di Roma Capitale quali abusivismi commerciali, abusivismi edilizi, mancanza di rispetto delle Ordinanze del Sindaco e della Capitaneria di Porto e situazioni di pericolo in generale per la stagione estiva", spiega in una nota l'Assessore all'ambiente, territorio e sicurezza Alessandro Ieva. I cittadini, quindi, da oggi, potranno segnalare situazioni di criticità sulle spiagge contattando la Centrale Operativa di Gruppo ai numeri 06/67696250 – 06/67696251.

Recentemente la Polizia Locale, nel tratto che va dal porto turistico al lungomare Amerigo Vespucci, ha eseguito una operazione che ha portato a 21 sequestri di cui 4 penali, 9 persone identificate di nazionalità straniera e di oltre 1.000 articoli ritirati.



"Il Movimento 5 Stelle, crede che oltre l'aspetto valutativo inerente questi fenomeni, vada perseguito, anche, l'aspetto importantissimo della percezione di questo tipo di reati, affinché poter dare una maggior risposta ai cittadini in termini di concretezza", conclude Ieva.