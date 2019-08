Negozi di abbigliamento saccheggiati a Ostia e Fiumicino: i furti di due ladre

Due furti in poche ore commessi da due ladre distinte. A Fiumicino, una donna di 44 anni con precedenti è stata arrestata dai carabinieri dopo essere entrata in un negozio del centro commerciale Leonardo Da Vinci per fare razzia di numerosi capi di abbigliamento utilizzando una pinza per forzare i dispositivi antitaccheggio.

La ladra è stata vista da una pattuglia di Carabinieri a piedi nel centro commerciale e, una volta oltre le casse dell’esercizio, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato. La refurtiva del valore di quasi 200 euro è stata restituita al responsabile del negozio derubato, mentre l’arrestata è stata trattenuta in caserma in attesa dell’udienza di convalida.



Un episodio analogo si è verificato in un esercizio commerciale di via Orazio dello Sbirro, ad Ostia, dove una cittadina del Gabon di 33 anni è stata arrestata dai Carabinieri dopo aver rubato capi di abbigliamento, per un valore di oltre 100 euro. Anche in questo caso la refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al proprietario del negozio, mentre l’arrestata è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.