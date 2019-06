Ostia: nuovo murales per De Rossi. "Figlio di Roma, vanto di quartiere"

Dopo via delle Baleniere, Ostia abbraccia ancora Daniele De Rossi omaggiandonolo con un nuovo murale. Dopo il disegnalo in via delle Baleniere questa volta il nuovo murale è apparso sul lungomare Duca degli Abruzzi come riporta LaRoma24.

Ad una settimana dal suo addio alla Roma, continuano le manifestazione d'amore nei confronti di Daniele De Rossi. L'ultima è apparsa oggi ad Ostia, con un murales dipinto di giallorosso con un graffito del numero 16. La scritta: "Salsedine giallorossa che scorre nelle vene. Figlio di Roma, vanto di quartiere". Il disegno arriva pochi giorni dopo le centinaia di scritte DDR comparse sul lido.