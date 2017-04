Ostia Ostia / Via Capo Spartivento

Ostia, il murale di Alessandra Carloni colora via Capo Spartivento

L'intervento dell'artista Alessandra Carloni si può ammirare in via Capo Spartivento. Nel mese di maggio sarà attivata una rete che vedrà protagonista un artista internazionale in cinque diversi quartieri di Roma