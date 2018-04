Municipio X, Di Pillo: "Orgogliosi del progetto Eureka!"

Sono state presentate questa mattina al teatro del Lido, le iniziative approntate per il Municipio X e legate al progetto "Eureka!" promosso da Roma Capitale-assessorato alla Crescita Culturale.

All’avvio ufficiale della maratona culturale era presente la Presidente, Giuliana Di Pillo che si è complimentata con l’Associazione lidense Spazi all’Arte, vincitrice del bando per il Municipio X e classificatasi al terzo posto di quella generale.

"Siamo orgogliosi - ha esordito la Presidente Di Pillo - del piazzamento di Spazi all’Arte. Il programma presentato a Roma Capitale, è incentrato è vero su incontri scientifico-culturali ma legati al nostro bellissimo territorio che merita di essere ulteriormente conosciuto ed amato. Il programma prevede infatti una serie di incontri a tema che si terranno in luoghi specifici così da permettere a tutti di prendervi parte. Ci complimentiamo con gli organizzatori - ha concluso Di Pillo - e sollecitiamo i cittadini a partecipare".

"Incontri Scientifico-Culturali itineranti", si snoderà nei mesi di aprile, maggio e giugno. Obiettivo primario del progetto è quello di far conoscere ai cittadini il valore delle tante peculiarità del settore presenti nel territorio del Municipio X, così da stimolare valori quali l’orgoglio, il rispetto, la tutela nei confronti di luoghi e beni del territorio, attraverso la divulgazione e con l’aiuto di qualificati esponenti del panorama romano.

Ed in proposito, gli incontri avverranno proprio in alcuni luoghi tra i più significativi quali, la pineta di Castel Porziano, gli Scavi archeologici di Ostia Antica l’Area Marina protetta di Tor Paterno, la Casa del Mare di Roma Natura ed altri ancora. Un viaggio itinerante che coinvolgerà tutti i cittadini ed in particolare le scuole del territorio. La presentazione dell’intero progetto, alle ore 10;00 di venerdì 20 aprile al Teatro del Lido.

I TEMI DEGLI INCONTRI: