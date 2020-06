Ostia, tre delfini trovati morti al largo: contattata la Capitaneria di Porto

“Tre esemplari di Stenella coeruleoalba sono stati trovati morti al largo di Ostia e parzialmente mutilati dai morsi di qualche predatore e rinvenuti a distanza piuttosto ravvicinata tra loro”. A dare l’allarme i ricercatori dell’APS “Sotto al mare” di Ostia che hanno immediatamente allertato la capitaneria di porto.

“Non sappiamo cosa abbia provocato la morte di queste splendide creature ma certo trovarne tre così vicine rende tutto ancora più triste ed apparentemente inspiegabile” hanno spiegato dalla pagina Facebook dell’associazione raccontando della grande tristezza provata in quel momento.

L'associazione ha contattato la Capitaneria di porto di Fiumicino. “Il comandante si è messo in contatto con noi e ci ha richiesto dettagli e materiale fotografico per documentare questa triste faccenda – hanno concluso - Ci auguriamo di lasciarci presto alle spalle questa triste giornata e di vedere presto i nostri amati delfini liberi nel loro ambiente naturale come siamo abituati a fare”.