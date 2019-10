Ostia in lutto, morta Maria Pia Melandri: fondatrice dell'Ecomuseo del Litorale Romano

Ostia è in lutto: è morta Maria Pia Melandri, regista, filmmaker, attrice e ricercatrice che con il marito Paolo Isaja aveva fondato nel 1978 l'Ecomuseo del Litorale Romano e la Cooperativa Ricerca sul Territorio conservando la memoria storica del territorio.

A darne l'annuncio sono stati il consigliere PD in assemblea capitolina Giovanni Zannola e il segretario PD del X Municipio Flavio De Santis: "Il X Municipio perde un importante riferimento culturale e sociale. Se tanti concittadini, giovani e meno giovani, oggi hanno coscienza delle proprie radici, lo si deve proprio all'impegno e al grande senso civico di Maria Pia Melandri. Le saremo sempre grati per aver accompagnato e favorito la crescita del X Municipio in tutti questi anni. Conserveremo vivo l'esempio del suo spiccato rigore etico e del suo forte attaccamento a questo territorio. In questo momento di dolore, non ci resta che stringerci attorno a Paolo e alla sua famiglia".

"È un dolore immenso per il nostro Municipio. Il suo amore per la cultura e la dedizione al territorio dovranno essere il faro per riscoprire le vere ricchezze su cui si fonda la nostra comunità. Il mio più profondo cordoglio alla famiglia e a chi ha avuto l'onore di lavorare al suo fianco", è il ricordo di Mariacristina Masi, capogruppo di Fratelli d'Italia nel X Municipio.

"Il nostro territorio perde un pezzo importante. Maria Pia ci ha omaggiato, insieme a suo marito, con l'Ecomuseo del Litorale Romano. Starà a noi ricordarla per sempre in tutto il X Municipio", sottolinea Monica Picca, leader della Lega ad Ostia.

Cordoglio che esprime anche Antonio Di Giovanni, capogruppo M5s: "Ostia perde un'altra persona importante, Maria Pia Melandri creatrice dell’Eco museo del Litorale Romano, un luogo dove viene preservata la storia dei braccianti ravennati, arrivati a Roma per trasformare le paludi infestate dalla malaria in terra piena di vita. Mi unisco al dolore della famiglia e spero che la sua creazione venga portata avanti con la stessa determinazione".

Anche la Presidente del Municipio Giuliana Di Pillo esprime profondo cordoglio: "E' stata esempio di passione per la cultura intesa come conoscenza. Al compagno di una vita con il quale ha condiviso obiettivi non comuni va la più viva partecipazione a mio nome personale e dell’intera Amministrazione del Municipio X".

Margherita Welyam, capogruppo del Pd nel X Municipio: "Il suo ricordo continuerà a vivere in questo territorio grazie alla cultura, alla storia, all'esperienzanche in tutti questi anni ha trasmesso attraverso l'Ecomuseo a tutta la comunità".

Commozione anche dal consigliere autonomista Andrea Bozzi: "Maria Pia Melandri lascia un enorme tesoro di ricerca e conoscenza. Un lavoro raffinato che sapeva trasmettere con passione soprattutto ai più giovani. Proprio ora che il Municipio ha votato un patto d'amicizia con Ravenna, a lei deve andare la gratitudine di tutti ed il suo lavoro dovrà essere sempre un farò per qualsiasi futura iniziativa. Un pensiero addolorato e partecipato al suo compagno di vita e di lavoro e alla sua famiglia".

Cineasta ricercatrice, produttrice, organizzatrice culturale, insieme a Paolo Isaja dal 1981, aveva realizzato, prodotto e diretto 26 film di ricerca, fra opere di lungo, medio e cortometraggio.