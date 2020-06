Ostia, ecco i monopattini in sharing: ancora polemiche sul lungomare pedonalizzato

Sono arrivati anche ad Ostia i monopattini in sharing. E' partita infatti da oggi la prima parte della sperimentazione del servizio già attivo in diverse zone di Roma, e così anche nel mare della Capitale si potrà noleggiare un monopattino. Il primo operatore sbarcato sul lido è Dott, a seguire ci saranno anche i mezzi di Lime e Helbiz.

Arrivano i monopattini in sharing ad Ostia

Secondo quanto apprende RomaToday, in circolazione sono stati messi a disposizione i primi 100 monopattini. Poi si arriverà a quota 500 e, più avanti, si arriverà fino a circa 1000 unità su piazza. Il tratto percorribile, neanche a dirlo, quello del Lungomare, con la ciclabile che arriva fino al Porto Turistico e altre vie limitrofe fino alle stazioni.

La pista ciclabile ad Ostia

Nel frattempo il Movimento 5 Stelle continua a lavorare per la nuova ciclabile di Ostia che comporterà la pedonalizzazione del lungomare. Il tratto ciclabile sarà lo stesso di quello annunciato in conferenza stampa dalla sindaca Virginia Raggi (dalla Rotonda a via Capitan Consalvo) ma cambieranno le modalità. La zona sarà sempre quella lato mare però la corsia non sarà intera ma divisa a metà, da una parte il traffico sarà regolare (direzione Rotonda) dall'altra (lato marciapiede) verrà fatta la ciclabile, ha spiegato il consigliere comunale Paolo Ferrara al nostro quotidiano.

Opposizioni contro la pedonalizzazione

Ma le pedonalizzazione ancora non convince le opposizioni, che attaccano. Il Capogruppo di FDI in Campidoglio Andrea De Priamo e il Consigliere di FDI in X Municipio Mariacristina Masi nei giorni scorsi hanno fatto sentire la loro voce: "Nonostante abbiamo richiesto una Commissione, siamo costretti a recuperare le informazioni dalle dichiarazioni rilasciate dal M5S alla stampa. Oltre a essere dilettanti allo sbaraglio, come hanno dimostrato anche su questa questione, collezionando figuracce continue e modificando continuamente le loro intenzioni, mostrano poca serietà dicendo tutto il contrario di tutto e non coinvolgendo il Consiglio neanche su sollecitazione dell’opposizione. Qualora non si convocasse la Commissione richiesta ne chiederemo una in Campidoglio, dando prova per l’ennesima volta che l’Amministrazione Municipale non funziona, d’altronde non è in grado neanche di fornire semplici informazioni, figuriamoci di governare un territorio così importante".