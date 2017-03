Ostia, a poche miglia dalla costa ripresi gli avvistamenti dei "Delfini Capitolini"

A cinque miglia dalla costa, tra Ostia e Torvaianica, c’è uno scrigno di biodiversità. E’ l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno dove, dal 2015, la Onlus Oceanomare Delphis sta efettuatndo il monitoraggio dei delphini. Le attività sono riprese nel corso dell’ultima settimana.

IL SECONDO AVVISTAMENTO - Giovedì 16 marzo, “terza giornata in mare grazie a questa finestra di tempo buono e secondo avvistamento per il progetto #delfinicapitolini. Anche oggi – scrivono i volontari sulla pagina facebook della Onlus – avvistato un piccolo gruppo di tursiopi all’altezza di Ostia che si è lasciato seguire per alcune ore fino alle Secche di Tor Paterno. Gli animali erano probabilmente in alimentazione”.

I TURSIOPI AVVISTATI - Le attività di monitoraggio sono riprese da alcuni giorni. Precisamanente da martedì 14. “Dopo un periodo di condizioni meteomarine avverse da ieri siamo tornati sul campo per la raccolta dati del progetto #delfinicapitolini – si legge in un altro post pubblicato il 15 marzo - Il sighting di oggi ha visto come protagonisti un gruppetto di pochi individui di tursiopi avvistati a 5 miglia dalla costa tra Torvajanica ed Ostia permettendoci di aggiungere un altro tassello di preziose informazioni al nostro database”.

IL PROGETTO - I nuovi scatti fotografici, permettono di arricchire il bagaglio di conoscenze sull'attività dei tursiopi nel litorale romano. E' questo uno degli obiettivi che si pone il progetto 'Delfini Capitolini' che, anche per effetto di un accordo di prograrmma siglato Guardia Costiera e Oceanomare Onlus: insieme per difendere i delfini di Ostia e Fiumicino

„tra la Capitaneria di Porto di Roma, Raffineria di Roma SpA ed Oceanomare Delphis Onlus, consente d'indagare la presenza ed il comportamento dei tursiopi. Grazie a quest'attività, sono stati censiti e fotoidentificati ben 150 esemplari.

