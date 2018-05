Ostia: M5s sospende Bozzi per gli attacchi sul decentramento e "salva" Casapound per la foto di Mattarella

Consiglio del X Municipio animato oggi 31 maggio. Nel palazzo del mini governo di Ostia, tra le polemiche, non è stato sospeso il consigliere di CasaPound Luca Marsella che ha tolto nei giorni scorsi dall'aula consiliare il quadro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre Andrea Bozzi, consigliere civico e autonomista, è stato "espulso" per aver attaccato l'amministrazione a 5 Stelle in merito alla abrogazione del decentramento amministrativo (qui la notizia della denuncia).

Andiamo con ordine. Il Consiglio si è aperto con la riunione dei capigruppo, tenuta su richiesta del Partito Democratito che aveva chiesto la sospensione per tre sedute del leader dei 'neri' di Ostia Marsella. Hanno votato a favore della sospensione Forza Italia, i Dem e l'ex parroco Don De Donno, capogruppo del laboratorio Civico X.

Astenuto Fratelli d'Italia mentre il voto contrario, che ha "salvato" CasaPound è arrivato dal Movimento 5 Stelle. Il consigliere riceverà una lettera di richiamo. "Sono rimasto estremamente sorpreso davanti alla minimizzazione della maggioranza", ha detto De Donno che, deluso, ha lasciato l'aula. Furioso, soprattutto con il M5S, il capogruppo Pd Athos De Luca che parla di "vilipendio" ad Ostia.

Contento, invece, Marsella che ha così commentato: "Il Pd ha fatto una figuraccia - ha dichiarato Marsella - e applaudo il M5S che ha avuto il coraggio di non cedere al politicamente corretto applicando la censura al sottoscritto per un atto sicuramente forte ma simbolico".

Il Consiglio del X Municipio, tuttavia, ha riservato anche altri colpi di scena. Il Capogruppo delle liste civiche autonomiste 'Ora' e 'Un Sogno Comune', Andrea Bozzi, è stato espulso dall'aula. Motivo? Toni troppo alti contro il Movimento 5 Stelle. "Ho denunciato con forza la volontà di questa maggioranza, d'accordo con i loro colleghi capitolini, di sottrarre a questo Municipio il Decentramento su spiagge, Pua e riserva del litorale, che ci fu dato con la delibera 18/2011. Mi sarei aspettato risposte politiche di qualcun che si assumesse almeno la paternità di un atto così importante e mai manifestato ai cittadini ed invece sono stato espulso dall'aula perché ho alzato i toni nella mia esposizione. È questo il confronto democratico che propone il M5S?".

"Questi signori che governano ora prendono solo ordini dai loro referenti capitolini ed eseguono in silenzio. Ma non si vergognano di farsi sfilare i temi più importanti da chi è in Campidoglio, anziché dare più poteri a chi ha vinto le elezioni democratiche dopo il Commissariamento, di fatto li sfiducia politicamente e li riduce a passacarte? Qualcuno risponda, a cominciare dalla Presidente Di Pillo, che invece, purtroppo, continua tristemente a tacere".