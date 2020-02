Ostia, arriva il marchio DOM10: così il X Municipio vuole certificare i prodotti locali

DOM10 ossia, Denominazione di Origine Municipale del Municipio X. Con una proposta avanzata questa mattina in sede di commissione Turismo, il parlamentino di Ostia vuole promuovere un marchio per certificare e, allo stesso tempo, promuovere realtà imprenditoriali del territorio che si occupano di ristorazione o comunque di produzione propria e quindi a chilometro zero. Una iniziativa inoltre possibile volano per l’occupazione e per la promozione turistica.

Per la realizzazione del marchio, come è emerso dalla Commissione, potrebbero essere chiamate in causa scuole, associazioni e realtà del Municipio. Nel corso della seduta è stato presentato il regolamento e la bozza di delibera da presentare in Consiglio municipale.

Nessuna clausola è stata lasciata al caso all’interno del regolamento: dai controlli Asl e quindi la salvaguardia della salute umana, al benessere degli animali, dal legame dei prodotti con origine locale a quelli legati alla storia e alla cultura del territorio. Tra le curiosità emerse all’interno della Commissione, quella di un tartufo locale che potrebbe essere tra i primi prodotti a ricevere il marchio DOM10.