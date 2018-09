Ostia: evento anti mafia e festa della Polizia, lungomare blindato. Possibile contestazione a Salvini

Ostia è pronta per un doppio evento: la mattina, sul lungomare Paolo Toscanelli, la festa del 50° anniversario delle fondazione dell'associazione Polizia di Stato. Nel pomeriggio, invece, un maxi evento anti mafia anche con un concerto finale. Domenica, per la festa della Polizia, sul lungomare ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assisterà alla sfilata degli iscritti alle 167 sezioni italiane ed estere dell'Anps, presieduta da Claudio Savarese.

Un evento accompagnato da stand e dalla banda della Polizia. Sarà, inoltre, possibile acquistare nello spazio dedicato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la moneta dal valore di 5 euro dedicata al cinquantenario. In sostanza fino a via degli Aldobrandini, piazzale Magellano e piazza dei Ravennati sarà allestita un'area espositiva. Possibili ripercussioni sulla viabilità. Atteso anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Una presenza non gradita da tutti. Gli esponenti del Laboratorio Civico X, che nel X Municipio presenta come consigliere l'ex parroco Franco De Donno, hanno promesso una contestazione verso Salvini. Qualcuno, sui social, ha proposto anche di presentarsi sotto al palco con mani dipinte di rosso in segno di protesta come già successo a Messina.

Domenica a via Rutilio Namaziano, nel tratto compreso tra viale della Marina e piazza Tor San Michele, fino a cessate esigenze, ci sarà il divieto di fermata, eccetto veicoli a servizio della stampa.

Divieto di fermata anche sulle strade interessate all'evento: Lungomare Paolo Toscanelli, viale della Marina, via Giuliano da Sangallo, via Dante Vaglieri, via Stefano Cansacchi,piazza Quarto dei Mille, via San Pier Damiani, piazzale Magellano e via delle Quinqueremi.

Alle 16:00, invece, ci sarà un maxi evento anti mafia. "Ci riprenderemo Ostia, quella stessa Ostia che ci è stata sottratta da chi, fino a oggi, pensava che il proprio dominio fosse indiscusso", dichiara Massimiliano Vender, presidente dell'associazione antimafia #Noi.

L'ex spiaggia libera attrezzata Faber Beach, lungomare Paolo Toscanelli 199, ospiterà un doppio torneo di calcetto per i ragazzi nati tra il 2004 e il 2006, e i nati tra il 2007 e il 2009. A leggere le formazioni e a fare la telecronaca sarà Carlo Zampa. Alle 19:00, lo stabilimento balneare Village sarà teatro della presentazione dell'ultimo libro di Federica Angeli.

La manifestazione si concluderà alle 21:30 all'arena del porto di Ostia, lungomare Duca degli Abruzzi 84, dove alle voci di chi è contro la mafia si uniranno le note dei cantanti Caccamo, Nek, Fabrizio Moro, Amara e Roberto Casalino.