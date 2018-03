"Basta toppe, vogliamo strade sicure": Ostia manifesta contro le buche

Una manifestazione contro le buche. Sabato 17 marzo, ad Ostia, i residenti partiranno dal Pontile per al grido: "Basta toppe". Ad organizzare l'evento il 'Coordinamento Strade Sicure X Municipio' che, già durante la maratona RomaOstia, avevano manifestato la loro insofferenza con uno striscione esposto all'arrivo.

Titolo della manifestazione sarà "L'insostenibile dissesto stradale". "Siamo cittadini stanchi di rischiare la vita ogni giorno sulle strade del nostro Municipio e, bene che va, di pagare continuamente meccanici e gommisti. Per questo ci siamo organizzati per far sentire la nostra voce a chi amministra il Municipio e il Campidoglio", dichiara il portavoce del Coordinamento che poi prosegue: "Pur comprendendo che nessuno ha la bacchetta magica e che il problema in parte c'è sempre stato, non possiamo per questo restare in silenzio visto il netto aggravarsi della situazione e le mancate risposte di chi governa oggi".

"Ormai si fatica ad uscire di casa, considerati i quartieri come Infernetto, Acilia e Casal Palocco e dove ormai la situazione delle strade è della viabilità è diventata insostenibile, tra continue transennature, chiusure di strade ad intermittenza e voragini improvvise", concludono dal 'Coordinamento Strade Sicure X Municipio'.

Di Pillo: "20 milioni di euro per rifare le strade nel X Municipio"

I cittadini si sono dai appuntamento sabato 17 marzo alle 16,30 al Pontile in Piazzale dei Ravennati. Attese circa duecento persone. Il corteo raggiungerà piazza Anco Marzio passando per via della Marina, corso duca di Genova, via Giuliano da San Gallo e lungomare Paolo Toscanelli. Possibili deviazioni per i bus 01, 04, 05B, C4 e C13.