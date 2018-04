X Municipio: manca personale all'ufficio anagrafe, cittadini esasperati

L'ufficio Anagrafico del Municipio X è al collasso. E' quanto denuncia il capogruppo delle liste civiche 'Ora' e 'Un Sogno Comune' Andrea Bozzi che ha passato una mattinata presso gli uffici di via Claudio. Manca il personale e così ci si trova davanti ad appuntamenti fissati per agosto per una carta d'identità oppure a cittadini che chiamano le forze dell'ordine.

Una specie di trincea, dovuta anche allo spostamento di tre impiegati ad altri uffici, che non sarebbero stati sostituiti. "Ho chiesto che il problema venga affrontato immediatamente in commissione Controllo e Garanzia, per capire come stanno le cose e per chiedere eventuali contromisure alla Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo e alla Sindaca Raggi, che forse non ha ben chiara la gravità della situazione", ha detto Bozzi.

Secondo il consigliere del X Municipio, oltre alla mancanza di personale, per fare le carte d'identità elettroniche "funzionano solo cinque apparecchi su nove postazioni presenti. Ed inoltre la chiusura dell'ufficio bancario ha fatto sì che agli sportelli gli impiegati debbano fare pure cassa, allungando i tempi di smaltimento delle pratiche. Attese che fanno esasperare gli utenti".

"Il problema riguarda tutti i Municipi di Roma - conclude Bozzi - ma da quanto mi hanno riferito, molti romani si recano in via Claudio, indirizzati dal sistema 'Tu passi', perché ci sarebbero meno file. Purtroppo non è così. E per questo urgono soluzioni rapide, che spero troveremo dopo un'attenta analisi della situazione".