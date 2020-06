Maltempo, mareggiata sulla costa: paline danneggiate ad Ostia e metri di spiaggia "mangiati"

Vento forte a danni sulla costa del mare di Roma e della sua provincia. Come da allerta meteo, dalla notte tra il 4 ed il 5 giugno, la mareggiata ha colpito. Ad Ostia le onde del mare hanno risucchiato alcune paline nelle spiagge libere, quelle messe per delimitare gli spazi ad hoc per il distanziamento sociale: è successo all'ex Spiaggetta, all'ex Faber Beach e su lungomare Duca degli Abruzzi.

Danni anche per diversi lidi, con la spiaggia "mangiata" dal mare dallo Sporting Beach alla Nuova Pineta - Pinetina. A Fiumicino la situazione è stata altrettanto grave come denunciato dall'Associazione Lungomare ed Esercenti del comune aeroportuale.

"La mareggiata di questa notte ha inghiottito decine e decine di metri di spiaggia. L'ennesimo colpo mortale a un settore, quello turistico balneare, già in crisi per l’emergenza Covid. - si legge in una nota - Sono anni che Fiumicino necessità di interventi in tal senso: ripascimenti urgenti e barriere soffolte che fermino l’avanzata continua e incessante del mare. Belle intenzioni e poco altro. I nostri balneari continuano a lavorare senza sapere se le concessioni, in scadenza a dicembre, verranno prorogate. Senza alcun tipo di aiuto dal punto di vista della sicurezza, almeno sul lungomare della Salute, tanto da dover ricorrere alla sicurezza privata per evitare che ogni sera ci siano razzie e danneggiamenti. E ora con il terrore che dopo ogni mareggiata vengano via decine e decine di metri di spiaggia decretando la morte di un comparto che dà lavoro a centinaia di persone e paga fior fiori di tasse. Abbiamo bisogno di un aiuto da parte degli enti competenti. Per questo oggi invieremo una Pec al sindaco Montino, al quale chiediamo un incontro, per poter discutere della possibile soluzione di tutte queste problematiche".

Anche il litorale sud ha riportato danni. Qui l'acqua del mare ha circondato le strutture balneari ad Ardea, Pomezia e Tor San Lorenzo. Ieri, ad Anzio, in una mareggiata un pescatore ha perso la vita.